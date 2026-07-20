8 detinguts en desmantellar una plantació de marihuana amb 1.359 plantes a Alella

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 homes i 1 dona després de desmantellar una plantació indoor de marihuana amb 1.359 plantes en un habitatge del carrer Llevant d'Alella (Barcelona), ha informat la policia catalana aquest dilluns en un comunicat.
La investigació va començar després de diverses informacions que apuntaven a l'existència d'una possible plantació de marihuana, fet que els agents van poder comprovar per una forta olor a l'exterior de la finca i pel funcionament continuat de l'aire condicionat.
Durant les vigilàncies, els agents van observar que les persianes sempre estaven tancades, malgrat que hi havia un moviment constant de persones entrant i sortint, a més de detectar un frau de fluid elèctric compatible amb l'activitat d'una plantació interior de marihuana.
El 24 de maig, la policia local d'Alella va detenir dues persones per portar 180 grams de marihuana molt a prop de l'habitatge investigat i on, gràcies a les gestions posteriors, es va poder comprovar que tots dos havien estat vistos accedint al domicili.
ENTRADA I ESCORCOLL
Amb tots aquests indicis, els Mossos van rebre l'autorització d'entrada i escorcoll de l'habitatge, que es va dur a terme dijous passat.
Els agents van intervenir 1.359 plantes, eines per al cultiu i 2.690 euros en efectiu, a més de confirmar una defraudació elèctrica amb un perjudici econòmic estimat en 59.048 euros.