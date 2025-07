4 detinguts en desmantellar a les Franqueses (Barcelona) un cultiu de 700 plantes de marihuana

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 24 de juliol a les Franqueses del Vallès (Barcelona) quatre homes de 40, 47, 50 i 62 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues, frau de fluid elèctric, tinença d'armes i pertinença a grup criminal després de desmantellar un cultiu de 700 plantes de marihuana.

Des de principis de maig, els investigadors de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) van tenir constància que hi podria haver una plantació en una nau, on en principi no es desenvolupava cap activitat comercial ni empresarial, amb la xarxa elèctrica manipulada i un consum d'electricitat molt elevat, informa la policia catalana en un comunicat.

Els agents van saber que part dels membres del grup eren família i es repartien les tasques: muntar la instal·lació elèctrica, controlar la plantació i aconseguir immobles.

Amb tota la informació, el 24 de juliol els agents van dur a terme una entrada i escorcoll a la nau industrial i en un pis del barri del Carmel de Barcelona, on van detenir 4 dels membres del grup criminal.

A més de la marihuana, van trobar una infraestructura de kits d'il·luminació, ventiladors, extractors i aparells d'aire condicionat, valorada en més de 60.000 euros, mentre que al pis de Barcelona van localitzar 1.575 euros, 460 grams de marihuana i una pistola.

Dos dels detinguts van quedar en llibertat, mentre que els altres dos van passar el 26 de juliol a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers (Barcelona).