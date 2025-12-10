6 detinguts en desmantellar un cultiu de 1.539 plantes de marihuana a Sant Cugat (Barcelona)

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut sis integrants d'una organització criminal d'origen serbi, dos d'ells en presó provisional, per la seva presumpta vinculació amb un cultiu de 1.539 plantes de marihuana a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ja desarticulat amb un total de 235 quilos i més de 7.000 euros en efectiu intervinguts.
A finals de novembre els instructors van elaborar la diligència en la qual es va sol·licitar l'entrada i escorcoll del domicili, on van ser detinguts tres homes, mentre que per arrestar els altres tres es va crear un equip de detenció, informa en un comunicat la Policia Nacional.
Els arrestos es van dur a terme a Sant Pere de Ribes, Palau-solità i Plegamans (Barcelona) i a Riells i Viabrea (Girona); la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.