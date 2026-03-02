3 detinguts en el desmantellament d'una xarxa d'empadronaments fraudulents a Santa Coloma (Barcelona)

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut 3 persones per la seva presumpta relació amb una xarxa d'empadronaments fraudulents a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), als quals s'imputen delictes de falsedat documental i estafa.
Les investigacions van començar en detectar la possible existència d'unes persones que, de manera organitzada, oferien a ciutadans estrangers la gestió d'empadronaments a canvi de quantitats que oscil·laven entre els 600 i els 700 euros, informa el cos policial en un comunicat aquest dilluns.
Amb aquest import, els investigats asseguraven a les víctimes l'obtenció d'un volant d'empadronament que, en realitat, no es corresponia amb el domicili real de residència.
Malgrat que els implicats manifestaven disposar de contactes o vincles amb personal de l'ajuntament, l'actuació fraudulenta era desenvolupada exclusivament pels detinguts.
La investigació s'ha fet en "estreta col·laboració" amb la policia local de Santa Coloma de Gramenet, la informació inicial de la qual i aportacions operatives han resultat essencials per a la detecció dels fets.