7 detinguts i desmantellada una xarxa de tràfic de drogues a Barcelona, Badalona i Rubí (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous 7 persones presumptament relacionades amb el desmantellament d'una xarxa de tràfic de drogues després de fer 14 entrades a domicilis de Barcelona, Badalona i Rubí (Barcelona).
La investigació es va encetar el passat mes de febrer arran de la detecció d'una organització dedicada a la distribució de substàncies estupefaents, principalment marihuana i haixix, amb epicentre al districte de Sant Andreu de Barcelona, informen en un comunicat aquest divendres.
Aquest fet va despertar les sospites dels Mossos, que van concloure que es tractava d'una estructura organitzada que operava des de diversos punts de l'àrea metropolitana de la capital catalana i que disposava de diferents immobles habilitats com centres d'emmagatzematge, cultiu i distribució de droga.
Les perquisicions efectuades pels agents van confirmar que l'organització gestionava plantacions interiors i disposava de la infraestructura logística necessària per subministrar diferents tipus de substàncies al mercat il·legal.
De fet, durant el dispositiu es van desmantellar 6 plantacions en interior que estaven completament equipades amb diversos materials --com bombetes de sodi, pantalles, transformadors, ventiladors, aires condicionats i extractors, a més d'una multitud d'utensilis per a la manipulació, pesatge i dosificació de droga--.
INTERVENCIONS
En les entrades als domicilis s'han intervingut 60 quilos d'èxtasis, 10 quilos de ketamina, 1,5 quilos de metamfetamina, 18,5 quilos de marihuana, 550 grams d'haixix, 550 grams de cocaïna i 300 grams d''speed'.
A més, també s'ha confiscat 1.234 plantes de marihuana en diferents fases de creixement, 2 armes de foc curtes i una escopeta retallada amb munició, a més de 63.975 euros en efectiu i 6 vehicles --una furgoneta de càrrega, dos turismes i tres motocicletes--.