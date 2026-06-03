5 detinguts pels aldarulls aquest dimarts a Mataró després d'un desnonament

L'Ajuntament de Mataró condemna els actes vandàlics i reallotja la família desnonada
BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a la nit a Mataró (Barcelona) 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, per desordres públics i atemptat contra l'autoritat en els aldarulls que es van produir al barri de Cerdanyola, on es va executar un desnonament al matí.
Fonts policials expliquen a Europa Press que durant les protestes nocturnes es van cremar 10 contenidors i els manifestants van llançar objectes contundents i pirotècnia a la línia policial.
Per això, es van activar les unitats d'ordre públic Brimo i ARRO.
Els quatre menors van ser detinguts per un delicte de desordres públics i el major d'edat per atemptat contra l'autoritat.
Els Mossos han reforçat la vigilància policial a la zona amb l'objectiu de prevenir nous avalots, després que el desnonament ja mobilitzés diverses persones i obligués a activar la unitat ARRO per dispersar les protestes durant el matí.
AJUNTAMENT DE MATARÓ
En un comunicat aquest dimecres, l'Ajuntament de Mataró ha condemnat la violència i els actes vandàlics produïts aquest dimarts i ha agraït la tasca duta a terme pels Mossos i la policia local, a banda de la del Departament d'Interior.
Així mateix, ha fet una crida "a la calma a tothom per evitar que es tornin a repetir fets com aquest, que pertorben la convivència i no són bons per a ningú, ni per al barri ni per a la ciutat".
També ha explicat que després del desnonament, el servei municipal de Benestar Social va reallotjar d'emergència la família, tal com es fa en tots els casos d'emergència habitacional en què es veuen implicades famílies amb menors, segons el consistori.