5 detinguts, 4 d'ells menors, pels aldarulls aquest dimarts a Mataró (Barcelona) després d'un desnonament

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a la nit a Mataró (Barcelona) 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, per desordres públics i atemptat contra l'autoritat en els aldarulls que es van produir al barri de Cerdanyola, on es va executar un desnonament al matí.
Fonts policials expliquen a Europa Press que durant les protestes nocturnes es van cremar 10 contenidors i els manifestants van llançar objectes contundents i pirotècnia a la línia policial.
Per això, es van activar les unitats d'ordre públic Brimo i ARRO.
Els quatre menors van ser detinguts per un delicte de desordres públics i el major d'edat per atemptat contra l'autoritat.
Els Mossos han reforçat la vigilància policial a la zona amb l'objectiu de prevenir nous avalots, després que el desnonament ja mobilitzés diverses persones i obligués a activar la unitat ARRO per dispersar les protestes durant el matí.