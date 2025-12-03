5 detinguts i un cultiu de 800 plantes de marihuana desmantellat a 4 pisos de Gavà

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 27 de novembre tres homes i dues dones que presumptament traficaven marihuana que cultivaven en un bloc de pisos a Gavà (Barcelona), on es van decomissar 800 plantes, 9 quilos de cabdells i 1.300 euros en efectiu a quatre pisos, a banda de diverses armes de foc i munició.
La investigació va arrencar al febrer quan la policia va rebre informació sobre una possible plantació per la "forta olor" i un consum elèctric anòmal, que posteriorment es va confirmar que provenia d'una connexió fraudulenta a la xarxa, informa la policia catalana en un comunicat aquest dimecres.
Per això, es va fer una entrada i escorcoll als quatre domicilis, i els cinc detinguts estan acusats d'un presumpte delicte de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.