Detinguts cinc presumptes membres més dels Casuals FCB i el total puja a 33

Els Mossos detecten una "escalada criminal" del grup

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc presumptes membres més dels Casuals FCB i ja augmenta a 33 el balanç de l'operació de la policia catalana contra el grup, que continua oberta.

Dos d'ells suposadament "tenien un rol de rellevància en l'activitat criminal" i estaven relacionats amb un segrest, mentre que els altres tres estan relacionats amb incidents violents, segons un comunicat dels Mossos d'aquest dimecres.

La policia catalana busca el suposat cap de l'organització, per la qual cosa no descarta noves detencions, si bé ha sostingut que "la capacitat de reorganització dels Casuals FCB és força limitada".

I ha detectat "l'existència d'una caixa comuna, d'obligat manteniment per a tots els membres", els qui suposadament hi havien d'ingressar una part proporcional dels beneficis obtinguts amb activitats delictives per pagar advocats i mantenir els familiars de membres empresonats.

"ESCALADA CRIMINAL"

Els Casuals FCB suposadament alternaven la violència en l'esport i l'activitat criminal per "mantenir una posició preeminent en el món delinqüencial".

Les seves actuacions incloïen segrestos, narcotràfic, control de plantacions de marihuana i amenaces i extorsions per suposats greuges per indumentàries o tatuatges no autoritzats.

Els Mossos han emmarcat la investigació en una "escalada criminal", que han atribuït al relleu generacional i a la sortida de la presó dels principals líders.

Van començar la investigació arran d'un incident en un bar de Cornellà de Llobregat (Barcelona), després del qual van crear un equip conjunt entre la Comissaria General d'Informació (CGINF) i la Comissaria General d'Investigació Criminal (CGIC).

Des de l'operatiu del 9 de juny els Mossos no han tingut coneixement de cap fet delictiu vinculat al grup i la policia catalana creu que "ha frustrat accions violentes en l'esport", entre les quals ha enumerat interceptar un grup amb armes per atacar suposats radicals del Sevilla i un viatge a Madrid per fer el mateix amb els del Reial Madrid Castella.