3 detinguts a Castelldefels (Barcelona) amb 16 quilos de cocaïna i 7.980 euros en efectiu

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Castelldefels (Barcelona) van detenir el 22 de setembre tres persones d'entre 20 i 46 anys per presumpte tràfic de drogues en intervenir 16 quilos de cocaïna repartits en 15 paquets, 7.980 euros en efectiu i 18.300 leks (moneda d'Albània), informen aquest divendres en un comunicat.
Els agents eren prop d'un supermercat de la localitat quan van detectar dos homes ordenant objectes al maleter d'un vehicle i, després, tres més s'hi van acostar des d'un altre cotxe.
Posteriorment, els Mossos van confirmar que es tractava d'un "patró clar" de compra i venda, per la qual cosa van detenir els tres que transportaven la mercaderia.