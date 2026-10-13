7 detinguts a Bovera (Lleida) per presumptament conrear 87 plantes de marihuana

LLEIDA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada a 7 persones a Bovera (Lleida) per presumptament conrear 87 plantes de marihuana en un espai de carpes, on també es van confiscar dues armes blanques i quatre caixes amb 13,5 quilos de cabdells, el valor total dels quals supera els 115.000 euros.
A primera hora del dia 8 d'octubre, una patrulla es va desplaçar a un espai natural de la localitat després de rebre un avís per una discussió de parella i en arribar van localitzar un grup de persones en un campament de caravanes, informa la policia catalana en un comunicat aquest dimarts.
La dona que va sol·licitar el servei va explicar als agents que havia discutit amb la seva parella, i durant l'incident, els Mossos van detectar una forta olor a marihuana.
Va ser llavors quan van arribar més patrulles i van revisar la zona, on van localitzar la droga conreada.
Les 7 persones que vivien en el lloc van quedar detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública i ja han passat a disposició judicial.