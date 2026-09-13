6 detinguts a Badia del Vallès (Barcelona) per presumpta relació amb un tiroteig i tràfic de drogues

BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir entre el 8 i el 9 de setembre a 6 persones a Badia del Vallès (Barcelona) per la seva presumpta relació amb un tiroteig i el tràfic de drogues i van desmantellar dues plantacions de marihuana.
El dia 8 es va detenir a 3 homes (de 35, 39 i 60 anys) i una dona (de 41 anys) per desordres públics en relació amb un tiroteig el 17 d'agost a Badia i el dia 9 es va detenir a dos homes més per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, han informat en un comunicat.
Les detencions es van produir després d'una àmplia investigació de la Unitat d'Investigació de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), després del tiroteig del 17 d'agost, que la investigació va constatar era causa d'una enfrontament entre dues famílies vinculades al cultiu i tràfic de marihuana.
Els agents van detectar dos pisos, on es van dirigir els trets, que podrien acollir plantacions de marihuana i van constatar que feien un ús fraudulent de la connexió elèctrica, un frau que superava els 13.000 euros entre els dos pisos.
El 9 de setembre es va dur a terme l'entrada i registre d'aquests pisos i els agents van intervenir 385 plantes i 106 esqueixos, a més de detenir als dos homes.