3 detinguts i 6 armes de foc intervingudes en l'operatiu al barri de la Mina

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes i una dona en l'operatiu policial que ha començat aquest dimarts a primera hora al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), en el qual s'han intervingut 6 armes de foc: 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta.
Segons informa la policia catalana a X, també s'han intervingut més de 40.000 euros en efectiu i la investigació de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) continua oberta per determinar la possible autoria dels detinguts amb els fets investigats.
El dispositiu està vinculat a la investigació pel tiroteig sense ferits al barri el passat 12 de maig i s'han dut a terme entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Terrassa (Barcelona) i Maçanet de la Selva (Girona).