5 detinguts a Alella per cultivar marihuana en un búnquer al jardí de casa seva

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia local d'Alella (Barcelona), van detenir el passat 19 de febrer quatre homes i una dona per presumptament cultivar 1.080 plantes de marihuana en un búnquer construït al jardí de casa seva, informen en un comunicat aquest dimarts.
Els agents van obrir la investigació després de detectar cinc sospitosos que entraven i sortien de l'habitatge, dos d'ells els inquilins, que van demanar un permís d'obra per construir un garatge de 50 m2 al jardí de la finca.
Aquesta construcció, amb aïllament tèrmic i acústic, no tenia cap porta d'entrada per als vehicles, la qual cosa va fer sospitar la policia.
Finalment, es va practicar una entrada i escorcoll el passat 19 de febrer en què es van intervenir les plantes, a més d'uns 40 llums, 21 ventiladors i 4 aparells d'aire condicionat.
Un dels detinguts va passar a disposició judicial dissabte, i la resta (d'entre 41 i 71 anys) van quedar en llibertat en espera de ser citats en seu judicial.