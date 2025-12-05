3 detinguts acusats de 2 robatoris amb violència a locals de Matadepera i Terrassa (Barcelona)

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes acusats de 2 delictes de robatori amb violència a 2 establiments de Matadepera i Terrassa (Barcelona), informen en un comunicat aquest divendres.
D'una banda, es va detenir el 29 de novembre un home de 37 anys per un delicte de robatori amb violència en un supermercat de Matadepera (Barcelona) després que provés de fugir a peu en sostreure diners en efectiu utilitzant una arma blanca de manera intimidatòria contra clients i treballadors.
D'altra banda, aquest dimecres a la matinada, es va detenir dos homes com a presumptes autors d'un robatori en una benzinera de Terrassa (Barcelona) a la qual van accedir trencant un vidre, i un d'ells ha estat detingut prop de la benzinera i, l'altre, que va fugir, arrestat al seu domicili.