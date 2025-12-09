4 detinguts i 452 identificats en un operatiu de 21 dies al barri de Campclar de Tarragona

TARRAGONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Tarragona van desplegar del 3 al 23 novembre un operatiu que es va saldar amb 4 detinguts i 452 identificats, a més de 240 vehicles controlats.
Dos van ser arrestats per trencament de condemna, un per ordre de crida i cerca i un altre per positiu penal en un control d'alcoholèmia, informa l'Ajuntament en un comunicat aquest dimarts.
L'operatiu es va centrar a augmentar la presència policial, reduir l'incivisme i afrontar activitats il·lícites: s'han registrat 44 denúncies de trànsit, 24 per conductes incíviques, 16 per tinença d'armes, 29 per drogues i 5 per consum d'alcohol a la via pública, entre altres delictes.