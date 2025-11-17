3 detinguts i 18 mòbils robats en un festival al parc del Fòrum de Barcelona aquest dissabte

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte tres persones, dues de les quals amb antecedents policials relacionats amb furts, i van recuperar 18 mòbils robats durant un festival de música que es va celebrar al parc del Fòrum de Barcelona, informen en un comunicat aquest dilluns.
Durant la celebració del festival, els agents del Fura (paisà) de la policia catalana van detectar dues persones amb antecedents en aquest tipus d'esdeveniments, per la qual cosa van fer un seguiment fins que es va reunir amb un tercer implicat.
En total, la policia va recuperar 18 mòbils d'alta gamma, es van interposar 7 denúncies administratives (6 de les quals per tinença de drogues) i una altra per un delicte contra el patrimoni per pintades; es preveu que passin a disposició judicial aquest dilluns.