Detinguts 15 conductors d'autobús a Barcelona per afavorir la immigració il·legal

BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut a la província de Barcelona 15 conductors de línies internacionals d'autobusos que, presumptament, formaven part d'un entramat que facilitava el transport irregular de ciutadans estrangers entre Espanya i França a canvi d'una contraprestació econòmica que oscil·lava entre els 20 i els 400 euros, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dilluns.
La investigació va arrencar el març del 2025 i va posar de manifest una nova modalitat de tràfic il·lícit de persones en l'àmbit del transport internacional terrestre, protagonitzada per conductors i personal auxiliar d'algunes companyies privades que, aprofitant el seu accés a les rutes europees, facilitaven el pas irregular de migrants entre França i Espanya.
En concret, els ara detinguts --als quals se'ls imputa un delicte d'afavoriment de la immigració irregular-- aprofitaven la seva condició de conductors per introduir a Espanya ciutadans estrangers indocumentats o freturosos de visat a canvi de diners, arribant a guanyar 50.000 euros a l'any.
També es va detectar l'existència de captadors, individus aliens a les empreses de transport, encarregats de negociar els pagaments amb els conductors i garantir que els migrants pugessin als autobusos sense documentació o amb documents falsos o manipulats i que s'aprofitaven de la seva situació d'especial vulnerabilitat.
Durant l'operació, desenvolupada amb la col·laboració i intercanvi d'informació amb les autoritats franceses, es va poder determinar que l'activitat delictiva era recurrent i es van fer controls policials a la Jonquera (Girona), Irun, Madrid, Barcelona i Múrcia.