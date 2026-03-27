6 detinguts i 136 identificats en un dispositiu policial a Reus aquest dijous

TARRAGONA 27 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Reus (Tarragona) han detingut 6 persones i n'han identificat 136 més --que acumulaven 55 antecedents-- en un dispositiu conjunt al barri de Mas Pellicer de la localitat tarragonina aquest dijous a la tarda.
A un dels detinguts, amb 44 antecedents policials, li constava una ordre vigent de detenció per un robatori amb força; a dos detinguts se'ls atribueix un delicte de furt de catalitzadors i danys el passat 17 de març a Reus i, als últims tres arrestats, se'ls ha detingut per tràfic de drogues, informen els Mossos en un comunicat aquest divendres.
Els agents van actuar just després d'observar una transacció i van localitzar un total de 35 embolcalls de marihuana, 25 d'haixix i 850 euros en bitllets fraccionats.
Durant l'actuació policial es van tramitar sis denúncies administratives per tinença de substàncies estupefaents i quatre més per possessió d'armes blanques i es van identificar 51 vehicles, dos dels quals es van immobilitzar i van retirar de la via pública per falta d'assegurança, a més d'imposar-se fins a 32 denúncies de trànsit per infraccions diverses.
Per la seva banda, la Policia Nacional va citar una persona a comissaria per tràmits relacionats amb la llei d'estrangeria i està previst que les sis persones detingudes passin en les pròximes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus (Tarragona).