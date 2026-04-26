Detinguts 10 grafiters per causar danys valorats en 377.000 euros en trens i metros de Catalunya

BARCELONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 d'abril 10 persones per presumptament causar danys valorats en 377.000 euros en trens i metros de Catalunya, després d'una investigació que ha permès resoldre 115 delictes de grafits en combois de Rodalies (Renfe), Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
L'operació ha servit també per denunciar penalment nou persones més implicades en els fets, informa un comunicat dels Mossos d'Esquadra.
Entre els identificats hi ha persones que no havien estat investigades fins ara i d'altres que ja havien estat investigades i imputades per fets similars el 2023 i el 2024.
La majoria dels implicats són perfils multireincidents amb antecedents per danys, furts i robatoris amb força, arribant un d'ells a acumular detencions prèvies per atemptat contra agents de l'autoritat.
El dispositiu policial tenia com a objectiu principal la localització de persones investigades per delictes de danys en trens dels diferents operadors ferroviaris, els quals accedien il·lícitament a les instal·lacions i feien pintades de grans dimensions en trens estacionats.