Detingut a Vilafranca del Penedès per robatoris violents a dues persones

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home de 44 anys per dos presumptes delictes de robatori amb violència i de lesions a Vilafranca del Penedès (Barcelona), on va actuar de manera violenta contra dues persones vulnerables, informen en un comunicat aquest dijous.
Els fets van tenir lloc a dos punts del municipi i en tots dos l'autor va actuar violentament amb l'objectiu de robar diners i objectes personals a les víctimes.
Les dues víctimes, una dona de 77 anys i un home de 61, van presentar lesions greus després dels assalts, i gràcies a la descripció del sospitós que van facilitar, els agents el van aconseguir detenir.
En total, li consten 28 antecedents policials, 8 dels quals per robatoris amb violència.
Finalment, va passar a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Vilafranca.