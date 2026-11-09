Detingut a Vila-seca (Tarragona) un presumpte lladre especialitzat en robatoris a l'AP-7

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 25 anys a Vila-seca (Tarragona) presumptament especialitzat en robatoris per distracció a l'AP-7 a la zona del Tarragonès, després que una patrulla l'interceptés després de fugir a gran velocitat per l'autopista.
Els fets van passar cap a les 16.00 hores de divendres, quan els Mossos van rebre l'avís que el conductor d'un vehicle n'intentava aturar d'altres en àrees de descans de l'autopista, i juntament amb un altre home, feien creure a les víctimes que havien punxat la roda i aprofitaven la distracció per robar-los, informa el cos català en un comunicat.
Quan les patrulles van començar la recerca dels sospitosos, van rebre l'avís de diverses temptatives en àrees de servei de la mateixa autopista, en tots dos sentits de la via.
El ràpid desplegament d'agents en diferents punts, especialment en àrees de descans des de l'Ametlla de Mar, va permetre localitzar al cap de poca estona el vehicle amb el qual es desplaçaven els sospitosos.
La policia va identificar els dos ocupants del vehicle, amb 34 antecedents policials per delictes patrimonials, i va detenir el conductor per conducció temerària.
VÍCTIMES, CIUTADANS ESTRANGERS
Les víctimes d'aquest delicte acostumen a ser ciutadans estrangers d'origen europeu, i sobretot persones d'edat avançada, i respecte als detinguts, normalment formen part de grups criminals organitzats integrats per persones procedents de l'Europa de l'Est.
En la majoria dels casos, per no ser identificats fàcilment, els autors utilitzen vehicles de lloguer que contracten persones sense antecedents o que encara no han estat identificades per la policia espanyola i els acostumen a canviar setmanalment.