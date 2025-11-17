Detingut a Vila-seca (Tarragona) un conductor que va intentar envestir als agents en un control

TARRAGONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada d'aquest dissabte a Vila-seca (Tarragona) un home de 27 anys per presumptament intentar envestir els agents per fugir d'un control de trànsit, i per conduir sota els efectes de les drogues i l'alcohol en donar positiu en cocaïna, informen en un comunicat.
Els fets van tenir lloc cap a les 03.30 hores al punt quilomètric 1154,5 de l'N-340 al seu pas per Vila-seca, quan el conductor va desobeir les indicacions dels agents i va accelerar bruscament per envestir-los.
Una dotació de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) el va parar a pocs metres de distància i els Mossos van identificar els quatre passatgers que l'acompanyaven, mentre que l'arrestat, amb 23 antecedents policials, ha passat a disposició judicial aquest dilluns al matí.