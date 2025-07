Detingut un veí de Tarragona per conduir en sentit contrari i presumpte tràfic de droga a Osca

OSCA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut un veí de Tarragona de 30 anys per conduir per l'AP-2 a Osca en sentit contrari uns 200 metres i per un delicte de tràfic de drogues, en trobar al seu vehicle 24,6 quilograms de marihuana, ha informat aquest divendres la Comandància d'Osca.

L'operació va tenir lloc el passat 19 de juliol, quan una patrulla del Destacament de Trànsit de Fraga feia tasques de vigilància a l'AP-2, al terme municipal de Campdàsens (Osca), i va observar com un conductor cometia una infracció de trànsit, per la qual cosa li van donar l'alto.

Tot seguit i de manera sorprenent, el conductor va fer un canvi brusc de direcció i va fugir, conduint en sentit contrari per l'autopista al llarg de 200 metres, després va aturar el vehicle i va continuar la fugida a peu fins que finalment va ser interceptat pels agents.

La patrulla va inspeccionar el vehicle i a l'interior hi havia cinc bosses amb uns 24,6 quilograms de cabdells de marihuana; els agents van detenir el conductor com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat vial i un altre de tràfic de drogues.

El titular del jutjat d'instrucció de Fraga (Osca) l'ha posat en llibertat amb càrrecs.