Detingut un treballador de la presó de Mas d'Enric (Tarragona) per presumpte assetjament sexual a companyes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
Un treballador del Centre Penitenciari Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), ha estat detingut per presumpte assetjament sexual a altres treballadores de la presó, han informat fonts de la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica a Europa Press.
Segons ha avançat 'Diari de Tarragona' i han confirmat les mateixes fonts, els Mossos d'Esquadra el van detenir dimarts, durant una investigació policial i judicial oberta per aquests fets.
El Departament de Justícia assegura que s'han adoptat "les mesures sancionadores pertinents" respecte al treballador, expressa la tolerància zero davant qualsevol tipus de conducta que vulneri la llibertat de les persones i rebutja tot tipus d'assetjament.