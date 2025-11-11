Detingut un treballador d'un hospital de Barcelona per robar i utilitzar la targeta d'una pacient

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut un treballador d'un hospital de Barcelona per presumptament robar i utilitzar la targeta bancària d'una pacient de 91 anys amb compres que superaven els 7.000 euros, mentre ella estava ingressada d'urgència després de patir un accident domèstic, informa en un comunicat.
Concretament, es tractava d'un auxiliar d'infermeria que va fer servir la targeta després que un familiar de la víctima comprovés els extractes bancaris i s'adonés que s'havien fet "abundants càrrecs" mentre ella estava hospitalitzada.
Després de ser identificat amb la targeta al damunt, els agents el van detenir i va passar a disposició judicial.