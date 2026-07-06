Detingut a Torroella de Montgrí per encendre 4 focs al camí Vell de l'Estartit (Girona)

GIRONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
La policia local de Torroella de Montgrí va detenir diumenge a la nit un home de 30 anys per presumptament encendre 4 focs al camí Vell de l'Estartit (Girona), segons ha pogut saber Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico', el sospitós va intentar robar en un establiment, però va fugir sense poder-se endur res i va ser localitzat al camí Vell, on va encendre vegetació a 4 punts diferents, però els agents de la policia local van poder apagar els focs amb un extintor.
Les mateixes fonts han apuntat que la col·laboració ciutadana va ser clau per poder identificar el sospitós i detenir-lo.