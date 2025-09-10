Detingut a Torredembarra per intentar robar a una dona després de vendre-li cocaïna

TARRAGONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat a Torredembarra (Tarragona) un home de 42 anys per presumptament agredir i intentar robar diners de manera violenta a una dona a la qual li acabava de vendre tres grams de cocaïna, informen en un comunicat aquest dimecres.
Els agents es van mobilitzar per una baralla a les 23.35 hores i posteriorment van comprovar que la dona havia pagat a l'home 150 euros per la dosi de droga i que quan l'home es va adonar que tenia 200 euros més en bitllets va provar de robar-los-hi.
Per això, els agents van denunciar la dona per infringir la llei de protecció de seguretat ciutadana i van detenir l'home per robatori violent i delicte contra la salut pública; finalment, va passar a disposició judicial dissabte passat.