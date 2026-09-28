Detingut un 'teloner' per presumptament robar la càrrega d'un camió a Sabadell

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 25 de setembre un 'teloner' que presumptament estava robant la càrrega d'un camió aparcat al polígon de Can Roqueta de Sabadell (Barcelona), informen en un comunicat aquest dilluns.
Els fets es van produir cap a les 2.30 hores quan una patrulla va ser requerida: l'home, en veure'ls, va fugir corrents cap a una zona boscosa i, tot seguit, un vehicle que circulava amb els llums apagats va fugir a gran velocitat.
La policia catalana va iniciar la recerca i va localitzar l'home escapolit al bosc amagat entre la vegetació, i els agents van localitzar a la zona un total de 5 camions que presentaven signes d'haver estat forçats.
D'altra banda, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) investiga la possible vinculació entre el presumpte autor i la troballa, hores més tard, de dos vehicles aparcats en un descampat.
El primer era una furgoneta forçada que constava com a robada a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) a l'agost, i l'altre un camió que també figurava com a robat de Tiana (Barcelona).
El detingut va passar a disposició judicial el 26 de setembre i la investigació continua oberta.