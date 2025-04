Detingut un taxista a Barcelona per sostreure targetes bancàries a gent gran i fer extraccions

Va arribar a extreure fins a 1.800 euros de caixers automàtics

BARCELONA, 1 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir un taxista de 45 anys el dimarts passat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) com a presumpte autor de dos delictes d'apropiació indeguda i dos delictes d'estafa amb ús de targeta bancària.

Segons ha informat el cos en un comunicat, entre novembre i desembre del 2024 dues víctimes van denunciar que algú havia extret diners en efectiu dels seus comptes sense el seu consentiment i ambdues persones coincidien que algú els havia intercanviat la targeta i ara tenien una que no era de la seva propietat, tot això hores després d'haver agafat un taxi a Barcelona.

La investigació va avançar amb les imatges de seguretat d'una de les entitats bancàries, i els agents van poder resoldre el cas i identificar i detenir a l'autor, un home que treballava en una flota de taxis.

MODUS OPERANDI

Els investigadors van concloure que el detingut aprofitava el seu treball de taxista per estafar a persones i escollia a víctimes d'edat avançada donada la seva vulnerabilitat i actuava sempre de la mateixa forma: feia veure que el PIN que posaven en el datàfon per pagar no funcionava i observava el codi secret.

Més tard provocava que la targeta del client caigués entre els seients del taxi i, en aquest moment, la canviava per una altra de similars característiques; una vegada es marxava la víctima del taxi, amb la targeta i el pin, va arribar a extreure 1.800 euros en efectiu de caixers automàtics.

Han afegit que l'home acumulava un antecedent policial.