Detingut a Tàrrega per 7 presumptes robatoris amb força en vehicles aparcats

LLEIDA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat a Tàrrega un home de 25 anys com a presumpte autor de set robatoris amb força a l'interior de vehicles aparcats al carrer, cinc dels quals a Mollerussa i dos a Bell-lloc d'Urgell (Lleida), informen en un comunicat aquest dimarts.
L'avís es va rebre vora les 2 de la matinada i informava del robatori en dues furgonetes, i en tots dos casos el lladre havia trencat el vidre de les finestres i robat les eines de treball de l'interior.
Posteriorment, es va muntar un dispositiu policial que va permetre identificar el vehicle del lladre a l'A-2 i després de seguir-lo, els agents el van aconseguir detenir.
Dins el seu cotxe van intervenir nombroses caixes amb eines professionals de treball valorades en 20.000 euros (radials, martells elèctrics, etc.) i també es va constatar que l'home, de 25 anys, estava relacionat amb altres robatoris durant la mateixa matinada.
El detingut, amb antecedents, va passar a disposició judicial diumenge.