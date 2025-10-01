Detingut a Tarragona per dos robatoris violents a persones amb mobilitat reduïda

TARRAGONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a Tarragona un home de 21 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació, a més de per delictes de lesions, després de robar a dues persones amb mobilitat reduïda, informen en un comunicat aquest dimecres.
El primer dels fets es va produir el 16 de setembre cap a les 15.30 hores, quan un desconegut va abordar per l'esquena dos turistes d'edat avançada al passeig Sant Antoni, els va colpejar de manera violenta, van caure a terra i els va robar una cadena d'or.
Tres dies després, el lladre va tornar a actuar al voltant de les 17.30 hores, quan es va acostar a una dona per darrere i li va intentar estirar la bossa, i després d'oposar resistència, no ho va aconseguir però li va acabar arrencant la cadena d'or que portava penjada en el coll.
Després d'obtenir informació del presumpte autor i el seu 'modus operandi', els Mossos van detectar que es tractava de la mateixa persona i acumulava una desena d'antecedents policials de la mateixa tipologia delictiva.
Finalment, el van detenir aquest dilluns cap a les 20.15 hores a la plaça Carros i ha passat a disposició judicial aquest matí, i la investigació continua oberta amb l'objectiu de detenir altres persones implicades.