Un detingut a Tarragona per diversos robatoris a altres usuaris del càmping on s'allotjava

TARRAGONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat a Tarragona un home de 30 anys acusat de presumptament robar a l'interior d'un vehicle i en un bungalou d'un càmping de la comarca on ell també s'allotjava.
Els fets van passar aquell mateix dia cap a les 10.20 hores, quan els agents van rebre un avís que s'havia produït un furt al supermercat del càmping, ha informat aquest dimarts la policia catalana en un comunicat.
Després d'investigar-ho, van esbrinar que el presumpte autor era el mateix que va robar una bicicleta infantil el 8 de juliol a les mateixes instal·lacions, juntament amb altres eines i un joc de claus fals.
L'endemà, el lladre va accedir il·legalment a un dels bungalous i es va emportar diners en efectiu, una targeta de crèdit i les claus d'un vehicle que posteriorment va saquejar.
Finalment, el detingut, que acumula 9 antecedents policials, va passar dissabte a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.