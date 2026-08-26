Detingut a Tarragona el 'Mestre de les Fugides', que va escapar 4 vegades de diverses presons europees

TARRAGONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut a Tarragona al conegut com el 'Mestre de les Fugides', un "perillós delinqüent" sobre el qual constava una ordre europea de detenció i entrega dictada a Itàlia i que havia escapat fins a en quatre ocasions de diverses presons d'Itàlia i Bèlgica.
Segons informa el cos policial en un comunicat aquest dimecres, la Brigada de Policia Judicial de Tarragona va tenir coneixement que aquest fugitiu "molt perillós" podria viure en un barri de la ciutat, i després de comprovar que sobre ell constava aquesta ordre europea de detenció per un delicte contra l'ordre i la seguretat pública, van organitzar un operatiu per localitzar-lo i detenir-lo.
La pròpia policia assegura que la detenció va ser "de pel·lícula", i relaten que en el moment de la detenció va oferir una forta resistència per evitar-la, que anava acompanyat de diversos compatriotes que van intentar impedir la seva detenció, i un d'ells va arribar a agredir i lesionar a un dels agents (se l'ha identificat, però no se l'ha detingut encara).
Un altre dels acompanyants va fugir del lloc de la detenció i en la seva fugida va llançar entre uns matolls una pistola Sig Sauer que va ser intervinguda pels Mossos.
El fugitiu detingut, ja en dependències policials, es va identificar amb una documentació falsa, amb la falsa identitat de la qual tenia un antecedent policial a Girona per tinència d'armes i explosius, per la qual cosa se li va retirar i se li va informar que podia incórrer en un presumpte delicte de falsedat documental, i també se li van intervenir dos bitllets de 500 euros falsificats.
Després de ser posat a disposició judicial, el jutge va decretar el seu ingrés a presó provisional incomunicada i sense fiança al centre penitenciari de Mas d'Enric (Tarragona), i s'està pendent del resultat de la seva extradició a Itàlia.
QUATRE FUGIDES
El detingut era conegut com el 'Mestre de les Fugides' perquè havia aconseguit escapar fins a en quatre ocasions de diverses presons, la primera vegada el 2009, en una presó de la ciutat de Terni, al centre d'Itàlia.
En 2013 va escapar d'una presó de Parma (Itàlia), i també aquest mateix any d'una presó de Bèlgica, utilitzant per fer-ho una "piràmide humana per escalar murs".
En aquesta ocasió, es trobava fugat des de desembre de 2025 després d'escapar d'una presó de màxima seguretat a Itàlia després de serrar els barrots de les finestres i despenjar-se utilitzant llençols lligats.