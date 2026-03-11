Detingut a Sitges (Barcelona) per fingir errors en la targeta i emportar-se productes de les botigues

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 6 de març a Sitges (Barcelona) un home de 38 anys per cinc presumptes estafes a botigues de la localitat, on simulava problemes amb la targeta de crèdit i convencia els comerciants de fer una suposada transferència internacional que no s'arribava a fer mai.
L'autor feia l'intent de pagar, però donava error, i amb una actitud propera i amable, aconseguia emportar-se els productes sense pagar-los, amb un perjudici econòmic que pot superar els 6.300 euros, segons informen els Mossos en un comunicat aquest dimecres.
La investigació continua oberta per determinar si hi pot haver més víctimes, ja que el detingut feia servir el mateix tipus d'estafa en altres països, i els Mossos han aconseguit recuperar part dels objectes robats, principalment joies, si bé l'autor ha estat citat per comparèixer davant el jutge.