Detingut un segon implicat per una presumpta agressió sexual a una menor a Olot (Girona)

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el dijous un segon implicat com presumpte autor d'una agressió sexual a una menor la matinada del 6 de setembre a Olot (Girona).
En un comunicat, han explicat que el segon detingut és un home de 30 anys mentre que el dimarts es va detenir un altre de 23 anys.
L'agressió es va produir prop de la 1.00 anés de la zona d'oci i concerts que se celebraven el cap de setmana passat per les Festes del Tura a Olot, i l'arrestat ha passat la tarda d'aquest divendres davant de l'autoritat judicial competent, el jutjat en funcions de guàrdia d'Olot.