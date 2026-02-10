Un detingut a Santpedor (Barcelona) en la presa de possessió d'un regidor d'Aliança Catalana

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut per "resistència greu" a l'autoritat a una persona a Santpedor (Barcelona) la nit d'aquest dimarts, segons han confirmat fonts del cos a Europa Press, durant la presa de possessió d'un regidor d'Aliança Catalana en el ple municipal.
Segons ha avançat TV3, la persona detinguda es tracta de l'exregidor de la CUP Aniol Vila, després que partidaris tant d'Aliança Catalana com a contraris a l'organització política s'hagin concentrat fora de l'edifici.
Aquestes concentracions coincidien amb la presa de possessió del vice-president comarcal d'Aliança Catalana al territori, Jordi Soteras, que ha entrat en l'Ajuntament de Santpedor després de la renúncia d'un representant de Junts, la formació política amb la qual es va presentar a les eleccions de 2023, segons explica el mateix mitjà.