Detingut a Sant Feliu de Guíxols (Girona) per robar a dos habitatges en dues nits consecutives

GIRONA 12 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 6 de maig a Sant Feliu de Guíxols (Girona) un home de 39 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força a l'interior de dos habitatges en dues nits consecutives.

El primer fet va tenir lloc la nit del 5 de maig entre les 00 i les 07.00 hores en una casa a quatre vents, quan el propietari es va despertar, es va trobar amb les habitacions de la casa "regirades" i va veure que li havien sostret dos mòbils, un ordinador portàtil i diners en efectiu, informa en un comunicat la policia catalana.

El segon robatori es va produir l'endemà, prop de la 01.00 al mateix tipus d'habitatge, i el presumpte autor va quedar gravat en les càmeres de seguretat de la casa, ja que hi va accedir saltant la tanca, però no hi va arribar a entrar.

Els Mossos van indagar i van poder establir l'autoria dels dos robatoris, i es va detenir un home que els investigadors van reconèixer en les imatges de les càmeres per tractar-se d'un detingut per la comissió de fets similars.

El detingut, amb antecedents, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.