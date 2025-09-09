Detingut a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) per presumpte tràfic de vehicles robats

GIRONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) un home com a presumpte membre d'una xarxa de tràfic de vehicles d'alta gamma robats a França, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar (Girona) i Pineda de Mar (Barcelona).
El cos ha recuperat cinc vehicles amb un valor que s'estima en prop de 200.000 euros en una nau de Sant Adrià, i l'arrendador de la qual és el detingut, segons informa en un comunicat aquest dimarts.
Els vehicles el propòsit dels quals era l'exportació i venda estaven en una "fase de refredament o ocultació", que pretenia evitar-ne la detecció immediata.