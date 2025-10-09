Detingut a Sant Adrià (Barcelona) un home reclamat a Itàlia per presumpte tràfic de drogues

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 3 d'octubre a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) un home reclamat a Itàlia per suposadament adquirir i transportar més de 300 quilos d'haixix i marihuana i per liderar una xarxa criminal entre Espanya i Itàlia.
La detenció es va produir a l'avinguda Catalunya de la localitat barcelonina en una identificació aleatòria, han informat fonts del cos a Europa Press aquest dijous.
S'acusa el detingut de moure la droga d'Espanya a Itàlia i de ser un dels líders "promotors, organitzadors i finançadors" de la xarxa criminal.