Detingut a Salt (Girona) per presumpte ciberassetjament a una menor després de fer-se passar per un jove

GIRONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 65 anys a Salt (Girona) per presumptament ciberassetjar una menor, amb qui va contactar per xarxes socials fent-se passar per un noi.

Segons explica la policia catalana a Europa Press aquest dijous, ha estat posat a disposició judicial i s'estan investigant els fets.

Li demanava imatges compromeses i quan les aconseguia "li n'exigia més amb contingut sexual explícit sota l'amenaça de difondre les que ja tenia a familiars i amics", informen els Mossos en un missatge a X recollit per Europa Press.