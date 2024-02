TARRAGONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut a Salou (Tarragona) un dels fugitius "més buscats" per les autoritats franceses per ser el membre principal d'un clan dedicat a la venda d'estupefaents en punts de Marsella.

Tenia en vigor una ordre europea de detenció i entrega, emesa per França, i s'enfronta a una possible condemna de 10 anys de presó per tràfic de drogues, tinència il·lícita d'armes, delictes contra l'ordre i seguretat pública i pertinença a organització criminal, informa aquest diumenge la policia en un comunicat.

La investigació es va iniciar el 2023 quan es va tenir coneixement de la fugida del líder d'un clan criminal de tràfic de drogues que operava en els principals punts comercials de Marsella i que, a més, exportava regularment cànnabis d'Espanya comptant amb un gran arsenal d'armes de guerra per desenvolupar la seva activitat.

El detingut utilitzava fins a quatre identitats falses per no ser localitzat, després de fugir d'una operació policial al març a França.

Finalment va ser trobat a Tarragona, on esporàdicament es reunia amb familiars i amics que el visitaven des de França, i la detenció s'ha produït en un bar.