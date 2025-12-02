Detingut a Sabadell (Barcelona) per vendre droga en un pis a canvi de diners en efectiu o objectes robats

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 26 de novembre a Sabadell (Barcelona) un home de 57 anys per presumptament vendre drogues a canvi de diners en efectiu o objectes robats en un pis del municipi, informen en un comunicat aquest dimarts.
La investigació va arrencar a l'abril per les sospites que en un pis de Sabadell s'estava venent droga, i després de diverses vigilàncies, els Mossos van poder identificar diferents persones que havien entrat a comprar droga.
En l'entrada i escorcoll van trobar dosis de cocaïna, una bàscula de precisió i eines per preparar les dosis, a més de diners i objectes precintats o amb etiqueta, i l'arrestat ja ha passat a disposició judicial.