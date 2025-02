Detingut a Roda de Berà (Tarragona) per agredir sexualment animals de granja

TARRAGONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -

La policia local de Roda de Berà (Tarragona) va detenir dimecres un home de 47 anys acusat d'un delicte de maltractament animal per agredir sexualment almenys 5 animals --ovelles i ponis-- a diverses granges i provocar la mort d'una ovella a causa de les lesions que va patir, segons han explicat fonts policials a Europa Press aquest dijous.

Segons ha avançat 'Tarragona Digital', el cas es remunta al novembre del 2022, quan la propietària d'una granja local va alertar les autoritats en veure que dos animals tenien ferides greus als genitals, i posteriorment van detectar incidents similars en altres explotacions ramaderes del municipi.

Els propietaris de les granges van instal·lar càmeres de videovigilància que van permetre identificar el presumpte agressor, i dimecres a la tarda un agent inactiu va reconèixer l'home i va alertar una patrulla, que el va detenir.

Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat que el detingut va ser traslladat a la comissaria de la policia catalana de Torredembarra (Tarragona), on s'estarà fins que passi a disposició judicial.

A més, la investigació continua oberta per determinar si és possible que hi hagi més casos relacionats amb aquests fets.