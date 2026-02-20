Detingut el responsable d'un punt de venda de droga a Rubí

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 12 de febrer un home de 47 anys com a presumpte responsable d'un punt de venda de drogues en un domicili del carrer Joan Maragall de Rubí (Barcelona), informen en un comunicat aquest divendres.
Després de diverses investigacions, els Mossos van detectar que el sospitós venia droga al seu portal, tot i que de vegades els compradors entraven al domicili.
Per tot plegat, es va dur a terme una entrada i escorcoll i es van decomissar 105 grams de cocaïna, 110 d'haixix i més de 24.000 euros en efectiu, i també es va denunciar penalment una segona persona, si bé el detingut ja ha passat a disposició judicial.