Detingut en un registre en una finca del carrer Muntaner de Barcelona després de les queixes veïnals

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a la tarda a una persona durant una entrada i registre efectuada en un edifici del carrer Muntaner de Barcelona, després que els veïns denunciessin una situació d'amenaces i coaccions que amenaçava a la convivència en la finca.
Segons informa la policia catalana en un comunicat, sobre les 15.50 hores s'ha realitzat una entrada judicial en un domicili situat en la finca situada en el número 107 del carrer Muntaner "a càrrec d'efectius de la comissaria de l'Eixample, en compliment d'una resolució judicial".
L'actuació respon a una investigació relacionada amb presumptes delictes de violació de domicili, amenaces i coaccions, i l'autoritat judicial ha autoritzat una entrada i registre al domicili amb el resultat d'una persona detinguda.
"L'immoble objecte de l'actuació havia generat diverses incidències que afectaven a la convivència i la percepció de seguretat del veïnat", indiquen els Mossos.
En el dispositiu han participat l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), Seguretat Ciutadana, Investigació, Delinqüència Urbana, i de l'Oficina de Relació amb la Comunitat (ORC) per atendre i informar als veïns i veïnes de la finca.