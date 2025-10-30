Detingut un regidor de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) per presumpte maltractament en l'àmbit de la llar

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un regidor de Som Voltregà --associat a ERC-- de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) acusat d'un presumpte delicte de violència en l'àmbit de la llar, ha pogut confirmar Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', l'arrest de l'home de 40 anys es va produir el 25 d'octubre i va passar a disposició judicial l'endemà, i en el moment de la presumpta agressió hi havia menors al domicili.
Fonts d'ERC han explicat a Europa Press que l'home es va desvincular del partit després dels fets, i la formació li va obrir un expedient disciplinari.