Detingut un quart jove a l'Aeroport de Barcelona per unes agressions en grup difoses per les xarxes

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut un quart jove presumptament relacionat amb les agressions en grup difoses per les xarxes socials a Barcelona comeses durant la matinada del 5 de juliol, l'arrest del qual s'ha dut a terme en un control de l'Aeroport.
Segons expliquen fonts del cos, es tracta d'un jove de 18 anys que tornava de Casablanca (Marroc) i que els agents van detenir després de l'ordre de detenció dels Mossos d'Esquadra, que el van poder identificar després de detenir 3 joves la setmana passada.
La investigació va començar arran de diversos vídeos que s'havien fet virals per les xarxes socials i en les imatges dels quals s'observava un grup de joves que agredia de manera "indiscriminada" persones a la via pública mentre enregistraven les accions amb telèfons mòbils.
Va ser dijous passat quan es va establir un dispositiu policial que va culminar amb la detenció de 3 dels principals investigats, un quart implicat va declarar voluntàriament davant els investigadors.
La investigació va acreditar 6 agressions, algunes de les quals van provocar lesions lleus a les víctimes, i l'objectiu dels autors era gravar les escenes i difondre-les públicament per obtenir notorietat a les xarxes socials.