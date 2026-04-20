Detingut un professor a Santa Coloma (Barcelona) per tinença i distribució de pornografia infantil

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional han detingut a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) un professor d'un centre de primària per presumptament tenir més de 100.000 arxius de contingut pedòfil i distribuir-los a través d'una xarxa en línia, informa en un comunicat aquest dilluns.
La investigació va arrencar quan els policies van descobrir durant un rastreig una persona que compartia material pornogràfic que involucrava menors d'edat a través de la xarxa eDonkey (P2P), la qual, al seu torn, distribuïa centenars d'arxius relacionats amb abús sexual infantil.
El detingut, que aleshores estava de baixa, feia servir una de les xarxes en línia més utilitzades a Espanya, en què usuaris de qualsevol lloc del món es poden posar en contacte i d'aquesta manera fer descàrregues, a més de compartir arxius de qualsevol mena.
Després de les gestions efectuades, els investigadors van aconseguir identificar i localitzar el presumpte responsable i es va procedir a dur a terme l'entrada i escorcoll per detenir-lo.
En total, emmagatzemava contingut pornogràfic infantil amb una capacitat superior a 3 TB i també li van confiscar maquinari informàtic i dispositius d'emmagatzematge massiu.