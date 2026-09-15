Publicat 15/09/2026 12:18

Detingut un professor d'una escola de Badalona (Barcelona) per presumpte assetjament a dues adolescents

Archivo - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra
MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un professor d'un centre de Badalona (Barcelona) per presumpte assetjament sexual a dues adolescents a través de les xarxes socials, segons confirmen fonts policials i avança 'Metrópoli'.

La policia catalana té oberta una investigació per aclarir els fets, després que segons el mateix digital les alumnes hagin rebut missatges a través d'Instagram en els quals el presumpte autor els demanava fotografies de caràcter sexual.

Totes dues han presentat una denúncia sobre els presumptes fets.

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