Detingut un professor d'una escola de Badalona (Barcelona) per presumpte assetjament a dues adolescents

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un professor d'un centre de Badalona (Barcelona) per presumpte assetjament sexual a dues adolescents a través de les xarxes socials, segons confirmen fonts policials i avança 'Metrópoli'.
La policia catalana té oberta una investigació per aclarir els fets, després que segons el mateix digital les alumnes hagin rebut missatges a través d'Instagram en els quals el presumpte autor els demanava fotografies de caràcter sexual.
Totes dues han presentat una denúncia sobre els presumptes fets.